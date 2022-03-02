Грилиш о голе «Питерборо»: «Мы с Фоденом просматривали видео игры Месси перед матчем»

Джек Грилиш заявил, что был воодушевлен просмотром видео игры Лионеля Месси. Полузащитник «Манчестер Сити» высказался после того, как забил гол в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Питерборо» (2:0).
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