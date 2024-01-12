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Военное обозрение

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На Северском направлении российские войска продвинулись в направлении Выемки и Весёлого

На Северском направлении российские войска продвинулись в направлении Выемки и Весёлого

Под контроль ВС РФ взята зона вдоль железной дороги на участке шириной до 600 метров и до 400 метров вглубь в направлении ж/д станции «Выемка».

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