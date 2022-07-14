Сергачев о том, куда потратит 68 млн долларов: «Я не банкир, в акциях не разбираюсь, самое простое – вложиться в недвижимость. Контракт – мотивация доказать, что я могу быть лучшим»

Михаил Сергачев рассказал, как распорядится деньгами от нового контракта с «Тампой». 24-летний российский защитник ранее подписал новое соглашение с «Лайтнинг» на восемь лет, по которому его средняя зарплата составит 8,5 миллиона долларов в год.