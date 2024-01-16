Глава Удмуртии сообщил об огромном спросе на жильё в Воткинске и Сарапуле

Ижевск. Удмуртия. В Сарапуле и Воткинске есть высокая потребность в новом жилье. Об этом глава Удмуртии Александр Бречалов заявил во время доклада на XII сессии Госсовета республики, говоря об итогах ввода жилья в 2023 году.
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