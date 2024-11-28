В Петербурге люди обнаруживали пропажу своих айфонов после того, как обнимались и «дрались» с мигрантами из Таджикистана.
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В Петербурге люди обнаруживали пропажу своих айфонов после того, как обнимались и «дрались» с мигрантами из Таджикистана.