Доброе, субботнее утро! За рассветом - рассвет, всё опять повторится. Пусть в душе будет свет, верьте, и чудо случится.
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Доброе, субботнее утро! За рассветом - рассвет, всё опять повторится. Пусть в душе будет свет, верьте, и чудо случится.