«А потом русские получат Прибалтику»: читатели FT о переговорах по Украине

Вера смелых

Да, проебалтику не мешало бы получить обратно, но без того укроотребья и нациков. Туда даже узбеки с таджиками успели набиться! Представляю, как пр балтийские тараканы побегут, когда узнают! Весело будет - это как хохлы из Мариуполя драпали, когда была угроза, что армия ЛНР их там прижучит! Это было то ещё зрелище, скажу я вам! Жаль, видосов нет!