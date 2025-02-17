Читатели Financial Times прокомментировали публикацию о грядущих российско-американских встречах и реакции на них Старого Континента.
«А потом русские получат Прибалтику»: читатели FT о переговорах по Украине
Комментарии
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Вера смелых
Да, проебалтику не мешало бы получить обратно, но без того укроотребья и нациков. Туда даже узбеки с таджиками успели набиться! Представляю, как пр балтийские тараканы побегут, когда узнают! Весело будет - это как хохлы из Мариуполя драпали, когда была угроза, что армия ЛНР их там прижучит! Это было то ещё зрелище, скажу я вам! Жаль, видосов нет!
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