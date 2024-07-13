Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Китай впервые открыто выступил против НАТО: Прикрываясь благими целями вы разжигаете войны по всему миру

Китай впервые открыто выступил против НАТО: Прикрываясь благими целями вы разжигаете войны по всему миру

В итоговом коммюнике руководители стран-членов альянса обвинили КНР в эскалации напряжении в Индо-Тихоокеанском регионе REUTERS Китай стал одним из главных «антигероев» только что закончившегося в Вашингтоне очередного саммита НАТО.

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