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Xiaomi анонсировала новый 86-дюймовый телевизор. Обещают высокое качество изображения и высокую производительность

Xiaomi анонсировала новый 86-дюймовый телевизор. Обещают высокое качество изображения и высокую производительность

Xiaomi опубликовала сегодня тизерное изображение своего нового телевизора. На картинке – краешек ТВ с надписью «Pro» на металлической рамке.

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