Российские спортсмены остаются под запретом на выступление под национальным флагом на Олимпийских играх 2024 Елена ГалицкаяРоссийские спортсмены продолжают стоять перед вызовом в свете решения Международного олимпийского комитета (МОК) о запрете на участие под национальным флагом на Олимпийских играх 2024 в Париже, передают журналисты сайта ftimes.
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