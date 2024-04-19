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FTimes

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Российские спортсмены остаются под запретом на выступление под национальным флагом на Олимпийских играх 2024

Российские спортсмены остаются под запретом на выступление под национальным флагом на Олимпийских играх 2024

Российские спортсмены остаются под запретом на выступление под национальным флагом на Олимпийских играх 2024 Елена ГалицкаяРоссийские спортсмены продолжают стоять перед вызовом в свете решения Международного олимпийского комитета (МОК) о запрете на участие под национальным флагом на Олимпийских играх 2024 в Париже, передают журналисты сайта ftimes.

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