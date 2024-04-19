Российские спортсмены остаются под запретом на выступление под национальным флагом на Олимпийских играх 2024 Елена ГалицкаяРоссийские спортсмены продолжают стоять перед вызовом в свете решения Международного олимпийского комитета (МОК) о запрете на участие под национальным флагом на Олимпийских играх 2024 в Париже, передают журналисты сайта ftimes.