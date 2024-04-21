Гематолог назвала последствия веганства и вегетарианства для здоровья ребёнка

Врач-гематолог Консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы Минздрава России Евгения Томова рассказала в беседе с RT, как веганство и вегетарианство вредят ребёнку, а также с какими жалобами обращаются к врачу дети, не употребляющие продукты животного происхождения.