Вклады и валютные комиссии: что изменится в банках после повышения нормы резервов

Новая политика Банка России по повышению резервных требований отразится на клиентах банков, считают участники рынка — повышение отчислений в резервы может ускорить снижение банками ставок по вкладам, а также повысить комиссии за операции с валютой.
Новая политика Банка России по повышению резервных требований отразится на клиентах банков, считают участники рынка — повышение отчислений в резервы может ускорить снижение банками ставок по вкладам, а также повысить комиссии за операции с валютой.
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