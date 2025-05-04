Электроснабжение в Подмосковье энергетики обещали полностью восстановить сегодня

К утру обещали включить свет в Истре, Талдоме, Сергиевом Посаде, Мытищах и Пушкино.Генеральный директор ПАО "Россети Московский регион" Александр Пятигор ночью в интервью телеканалу "360" дал обновленный прогноз по срокам подключения муниципалитетов после аварии, случившейся 2 мая.