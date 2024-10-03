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Президент Польши проигнорировал совет МИД и посетил праздник с пророссийским политиком

Президент Польши проигнорировал совет МИД и посетил праздник с пророссийским политиком

МИД Польши посоветовал президенту страны Анджею Дуде не ходить на юбилей бывшего чешского лидера Милоша Земана, на котором присутствовал экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, обвиняемый Варшавой в пророссийской позиции.

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