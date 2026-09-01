Трое мирных жителей погибли в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Трое мирных жителей погибли за минувшие сутки в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область.
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