Алиса Теплякова рассказала ВСЮ ПРАВДУ о своей беременности! Пострадавшая бабушка умерла...

Добрый вечер, красавицы мои! После недавних событий, произошедших со всеми известным семейством на детской площадке, Евгений, в свойственной ему манере, продолжил оскорблять пострадавшую бабушку, а также записал несколько "опровержений", в которых поучаствовала юная участница конфликта - Алиса!Девочка рассказала всю правду о конфликте, беременности и старушке, которая, забегая немного наперёд, нанесла увечья двухметровому стокилограммовому отцу семейства! Обо всём по порядку.