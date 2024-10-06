Алиса Теплякова рассказала ВСЮ ПРАВДУ о своей беременности! Пострадавшая бабушка умерла...

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Добрый вечер, красавицы мои! После недавних событий, произошедших со всеми известным семейством на детской площадке, Евгений, в свойственной ему манере, продолжил оскорблять пострадавшую бабушку, а также записал несколько "опровержений", в которых поучаствовала юная участница конфликта - Алиса!Девочка рассказала всю правду о конфликте, беременности и старушке, которая, забегая немного наперёд, нанесла увечья двухметровому стокилограммовому отцу семейства! Обо всём по порядку.

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