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Экономист Сорокина предупредила о подорожании строительства частных домов

Экономист Сорокина предупредила о подорожании строительства частных домов

Экономист Сорокина предупредила о подорожании строительства частных домов В России может вырасти стоимость индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в связи с введением нового национального стандарта, связанного с экологией.

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