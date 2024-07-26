Экономист Сорокина предупредила о подорожании строительства частных домов В России может вырасти стоимость индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в связи с введением нового национального стандарта, связанного с экологией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии