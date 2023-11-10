Ученый Хангук: Венгры и поляки не поддержат вступление Украины в ЕС

Завкафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук (Южная Корея) Чже Сун Хун в разговоре с РИА Новости усомнился, что Венгрия, Польша и другие восточноевропейские страны поддержат скорое и безоговорочное вступление Украины в ЕС.
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