Ученый Хангук: Венгры и поляки не поддержат вступление Украины в ЕС

Завкафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук (Южная Корея) Чже Сун Хун в разговоре с РИА Новости усомнился, что Венгрия, Польша и другие восточноевропейские страны поддержат скорое и безоговорочное вступление Украины в ЕС.