Фургон Foton View получил грузопассажирскую версию: известна цена

Грузопассажирский Foton View предлагается в четырёх вариантах исполнения, сочетающих два типа трансмиссии: 6-ступенчатую механическую или 8-ступенчатую автоматическую коробку передач, а также два варианта габаритной высоты: 1 990 и 2 195 мм.