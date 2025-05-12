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Русская весна

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Ракетным ударом уничтожены обстрелявшие Рыльск американские РСЗО HIMARS (ВИДЕО)

Ракетным ударом уничтожены обстрелявшие Рыльск американские РСЗО HIMARS (ВИДЕО)

Ракетным ударом уничтожены обстрелявшие Рыльск американские РСЗО HIMARS. В районе Нагорновки Сумской области были зафиксированы пуски из американской реактивной артиллерии, нанесшей удар по гостинице в Рыльске Курской области.

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