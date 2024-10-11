Россиянам раскрыли уловки мошенников-газовщиков

В квартирах, оборудованных только газовой плитой, установка приборов учета необязательна. На это, обсуждая уловки газовщиков-мошенников, обратил внимание главный инженер Средневолжской газовой компании Денис Волков.
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