Sinkhole opens part of Nicolas Cage's Malibu home

A large sinkhole opened up under the driveway of the beachfront Malibu home of Nicolas Cage Tuesday as Hurricane Marie slammed the shoreline.
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