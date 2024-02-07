Samsung Heavy получила заказ на 15 газовозов Samsung Heavy заявила, что получила заказ на постройку 15 танкеров СПГ вместимостью 174 тыс куб.
Пронедра
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Samsung Heavy получила заказ на 15 газовозов Samsung Heavy заявила, что получила заказ на постройку 15 танкеров СПГ вместимостью 174 тыс куб.
Свежие комментарии