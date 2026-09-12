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Мировое обозрение

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Украина отчаянно пытается противостоять российским баллистическим ракетам

Украина отчаянно пытается противостоять российским баллистическим ракетам

Украина уже несколько лет живет под российскими бомбардировками, но конец августа принес испытания, которых Киев еще не знал.

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