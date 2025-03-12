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Саратовская область выделила 235 млн на новый речной транспорт "Валдай"

Саратовская область выделила 235 млн на новый речной транспорт "Валдай"

Саратовская область инвестирует 235 млн рублей в приобретение судна "Валдай" для развития речного транспорта.

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