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Вашингтон (ATP). Финал. Кириос играет с Нишиокой

Ник Кириос играет с Йошихито Нишиокой в финале турнира в Вашингтоне. Сетка турнира здесь. Citi Open Вашингтон, США 1 – 7 августа 2022 ATP 500 Призовой фонд – 1 953 285 долларов Отрытые корты, хард Финал Йошихито Нишиока (Япония)  Ник Кириос (Австралия) Дата проведения 8 августа, 00.

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