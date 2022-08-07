Вашингтон (ATP). Финал. Кириос играет с Нишиокой

Ник Кириос играет с Йошихито Нишиокой в финале турнира в Вашингтоне. Сетка турнира здесь. Citi Open Вашингтон, США 1 – 7 августа 2022 ATP 500 Призовой фонд – 1 953 285 долларов Отрытые корты, хард Финал Йошихито Нишиока (Япония) Ник Кириос (Австралия) Дата проведения 8 августа, 00.
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