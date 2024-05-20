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Песков рассказал о поручениях Путина в связи с гибелью президента Ирана

Песков рассказал о поручениях Путина в связи с гибелью президента Ирана

Президент России Владимир Путин после известий об авиакатастрофе с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси поручил создать специальную группировку из 60 человек, подготовленную к альпинистским задачам.

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