Песков рассказал о поручениях Путина в связи с гибелью президента Ирана

Президент России Владимир Путин после известий об авиакатастрофе с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси поручил создать специальную группировку из 60 человек, подготовленную к альпинистским задачам.
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