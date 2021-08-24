В российском МИДе допустили, что могут обойтись без транзита газа, «если Украина не захочет»

Если Украина не захочет транзита российского газа, Россия обойдется без нее. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, добавив, что «об этом разговор пока не идет», передает РИА «Новости».
Если Украина не захочет транзита российского газа, Россия обойдется без нее. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, добавив, что «об этом разговор пока не идет», передает РИА «Новости».
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