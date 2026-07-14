❌Парка «На Кольцевой» больше нет. Посмотрели, что сейчас происходит на этой когда-то популярный у омичей, всегда многолюдной, площадке.
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❌Парка «На Кольцевой» больше нет. Посмотрели, что сейчас происходит на этой когда-то популярный у омичей, всегда многолюдной, площадке.
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