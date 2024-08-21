Почему снизились цены на путевки и куда сейчас летят в отпуск алтайские туристы?

Рассказываем, сколько стоит во второй половине августа отпуск за границей и в России и есть ли сейчас горящие путевки От начала календарной осени нас отделяет всего 10 дней, но жители Алтайского края еще могут успеть слетать в отпуск этим летом.
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