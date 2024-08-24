Москалькова подтвердила, что РФ вернула захваченных в Курской области срочников

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подтвердила в своем Telegram-канале, что РФ вернула захваченных в плен в Курской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) российских солдат срочной службы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии