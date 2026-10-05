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Царьград

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Мэр Краснодара Наумов сложил полномочия после Дня учителя

Мэр Краснодара Наумов сложил полномочия после Дня учителя

5 октября Евгений Наумов вместе с председателем городской Думы Верой Галушко поздравил краснодарских учителей с профессиональным праздником, а спустя несколько часов появилась информация о его досрочной отставке с поста мэра.

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