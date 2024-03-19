В нашей стране прошли выборы, которые, как и положено, демократичный объединённый под звездно-полосатым флагом «мир» тут же назвал нелегитимными, несмотря на то что наблюдатели из этих стран никаких нарушений не обнаружили.
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