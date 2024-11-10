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Царьград

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Обновление Steam: Поддержка Windows 7, 8 и старых macOS завершена

Обновление Steam: Поддержка Windows 7, 8 и старых macOS завершена

Valve прекращает поддержку Steam на Windows 7, 8 и macOS 10.13 и 10.14. Пользователям рекомендовано обновить операционные системы, так как обновления и поддержка больше недоступны на устаревших платформах.

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