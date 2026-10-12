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Царьград

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В МВД назвали признаки мошеннического перевода денег

В МВД назвали признаки мошеннического перевода денег

Главным, что должно насторожить после получения денег от неизвестного, это слишком быстрая просьба вернуть "отправленное по ошибке",В МВД России перечислили признаки, по которым можно распознать схему с "ошибочным" переводом.

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