Быдло просто развлекалось...

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О  шабаше (ну,  или  оргии)  устроенной   некоей  Ивлеевой  - кстати,  кто  это?  А,  вспомнила,  кажется,     её     показывал    в  одном   из     сюжетов   своего     последнего  Бесогона  уважаемый Н.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Убрать участников шабаша со всех каналов, наверное, действительно не удастся. Но всякий раз, когда эти Лолиты, Глюкозы и прочие будут появляться на экранах, будет вспоминаться их скотство, их позор. И во главе провозгласивший себя королём Киркоров... Ё-п-р-с-т, голый король!
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