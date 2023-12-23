О шабаше (ну, или оргии) устроенной некоей Ивлеевой - кстати, кто это? А, вспомнила, кажется, её показывал в одном из сюжетов своего последнего Бесогона уважаемый Н.
Быдло просто развлекалось...
Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Убрать участников шабаша со всех каналов, наверное, действительно не удастся. Но всякий раз, когда эти Лолиты, Глюкозы и прочие будут появляться на экранах, будет вспоминаться их скотство, их позор. И во главе провозгласивший себя королём Киркоров... Ё-п-р-с-т, голый король!
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