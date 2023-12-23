Быдло просто развлекалось...

НП

Наталья Павлова

Убрать участников шабаша со всех каналов, наверное, действительно не удастся. Но всякий раз, когда эти Лолиты, Глюкозы и прочие будут появляться на экранах, будет вспоминаться их скотство, их позор. И во главе провозгласивший себя королём Киркоров... Ё-п-р-с-т, голый король!