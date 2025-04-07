Илья Фролов: «Стратегия «сразу и много» — это обычно стратегия в казино, и в такой стратегии, как правило, люди теряют свои деньги, а не зарабатывают и не сохраняют»

По его словам, важно понимать, что недвижимость — это защитный актив, который применяется людьми для того, чтобы не потерять деньгиМолодые инвесторы рынка недвижимости — начинающие, не очень опытные, вне зависимости от возраста, способные наделать множество ошибок и набить шишки величиной с кулак.