Илья Фролов: «Стратегия «сразу и много» — это обычно стратегия в казино, и в такой стратегии, как правило, люди теряют свои деньги, а не зарабатывают и не сохраняют»

По его словам, важно понимать, что недвижимость — это защитный актив, который применяется людьми для того, чтобы не потерять деньгиМолодые инвесторы рынка недвижимости — начинающие, не очень опытные, вне зависимости от возраста, способные наделать множество ошибок и набить шишки величиной с кулак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии