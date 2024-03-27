Стоя по колено в снегу, крымские дорожники ждут тепла

Выпавшее накануне на горные дороги большое количество снега убирали в течение всего дня. 26 марта 2024 года на Ангарском перевале (дорога на Алушту и Ялту) выпал снег, а на плато горы Ай-Петри снежный покров, судя по фото и видео, достигал полуметра.