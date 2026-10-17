По информации Apate, её ИИ-агенты провели более 2,5 миллиона разговоров с предполагаемыми мошенниками, потратив на это около 17 лет суммарного времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Посол России выра...
- МЗ Дания высылает ро...
- Захарова заявила,...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым