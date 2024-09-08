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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Создатели Indiana Jones and the Great Circle подчеркнули “большую опасность” оружия, поско...

Создатели Indiana Jones and the Great Circle подчеркнули “большую опасность” оружия, поско...

Создатели Indiana Jones and the Great Circle подчеркнули “большую опасность” оружия, поскольку “у Инди нет суперсил”За плечами MachineGames, возможно, два лучших шутера прошлого поколения, но в Indiana Jones and the Great Circle приоритет был отдан совсем не стрельбе.

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