В России высказались о переходе к дипломатии в конфликте с Украиной

Украина использовала все попытки договориться дипломатическим путем для улучшения своей ситуации на фронтах, поэтому переговоры нужно вести с западными странами, рассказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
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