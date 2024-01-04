В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы

Ночь на 4 января в Москве была самой холодной с начала зимы, температура опустилась до –27,1 градуса, заявил в четверг, 4 января, в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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