44-летняя журналистка Ксения Собчак заявила, что теперь держится подальше от политики. "Ребят, тут я скажу со стопроцентной уверенностью.
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Она политикой занималась? Даже не поняла что это такое)