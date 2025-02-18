«Сибирская строительная неделя» — отрасль сверяет часы

Фото: VEKA Rus. Стенд VEKA Rus на «Сибирской строительной неделе» Реклама. ООО «ВЕКА Рус» ИНН 7728165949 Erid: 2SDnjemny6U С 11 по 14 февраля в Новосибирском экспоцентре проходила «Сибирская строительная неделя» — международная выставка строительных материалов и технологий.
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