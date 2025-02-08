Российские борцы будут выступать на международных соревнованиях под флагом Объединенного мира борьбы

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Об этом сообщил директор Центра спортивной подготовки сборных России Георгий Брюсов. «Первый в году рейтинговый турнир Объединенного мира борьбы (UWW) собрал в Загребе, столице Хорватии, многих руководителей национальных федераций спортивной борьбы.