Крым 24 |Z| Все новости Крыма

Прогноз погоды в Крыму на 4 января ☂️🌧 В Симферополе +9 и пасмурно В Севастополе +11 и небольшой дождь В Евпатории +12 и облачно с прояснениями В Джанкое +12 и облачно с прояснениями В Ялте +12 и дождь В Алуште +13 и облачно с прояснениями В Керчи +12 и ливни В Армянске +10 и облачно с прояснениями В Бахчисарае +10 и дождь В Феодосии +13 и ливни В Судаке +12 и небольшой дождь Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.