«Мог бы похлопать»: Григорий Лепс на концерте в Челнах отругал зрителя

Лепс обратил внимание на то, что один из зрителей в первом ряду все время снимает на телефон.Ледовый дворец Набережных Челнов, обычно предназначенный для хоккейных матчей и фигурного катания, превратился на один вечер в концертную площадку, приняв под свою крышу легендарного Григория Лепса.