Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 740 подписчиков

«Мог бы похлопать»: Григорий Лепс на концерте в Челнах отругал зрителя

«Мог бы похлопать»: Григорий Лепс на концерте в Челнах отругал зрителя

Лепс обратил внимание на то, что один из зрителей в первом ряду все время снимает на телефон.Ледовый дворец Набережных Челнов, обычно предназначенный для хоккейных матчей и фигурного катания, превратился на один вечер в концертную площадку, приняв под свою крышу легендарного Григория Лепса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх