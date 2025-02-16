В США сообщили о планах на переговоры с Россией в Саудовской Аравии

Делегация для переговоров с РФ включает помощника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа, 16 февраля сообщает Fox News.
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