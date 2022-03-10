Кармело Энтони отреагировал на критику Джеймса Уорти: «Он заслужил право на свое мнение. Я не полностью с ним не согласен»

Форвард «Лейкерс» Кармело Энтони отреагировал на критику со стороны легенды клуба, ныне телевизионного эксперта Джеймса Уорти.

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