Врач Морозова объяснила, почему дети и пожилые болеют чаще

МОСКВА, 18 апреля, ФедералПресс. Детский иммунитет значительно отличается от взрослого, в связи с этим риск заболеваний выше, сообщает старший врач-педиатр АО «Медицина», кандидат медицинских наук Екатерина Морозова.
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